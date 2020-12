Vandali danneggiano la piscina e picchiano a sangue il cane da guardia | “Spero in vaccino contro l’inciviltà”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Ingenti danni allacomunale di Casal di Principezzata la scorsa notte da ignoti (leggi qui). I malviventi, non solo sono entrati forzando le porte di ingresso con un flex e distruggendo ogni cosa, ma hanno anche pestato aanche ildache era nella struttura. “Da alcuni mesi, da quando hanno dichiarato zona rossa, mi occupo di una cagnolina Ory che vive nel cortile dellacomunale di Casal di Principe”. E’ il racconto di Giovanni che ieri mattina si era recato, come ogni giorno, nei pressi dellacomunale per portare da mangiare ad Ory e giocare un po’ con lei. “Trovo il cancello aperto – spiega il giovane – e tuttozzato. Ory non mi corre ...