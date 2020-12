Vaia (Spallanzani): «I 139 vaccinati stanno tutti benissimo». E domani arrivano in Italia 450mila dosi Pfizer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, torna sul V-Day in Istituto: «Ci siamo svegliati oggi più sereni e più ottimisti: abbiamo il primo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il direttore sanitario dell'Inmidi Roma, Francesco, torna sul V-Day in Istituto: «Ci siamo svegliati oggi più sereni e più ottimisti: abbiamo il primo...

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ha parlato del V-Day all’interno dell’Istituto. Il suo racconto svela le aspettative, le emozioni e il resoconto di una giornata così ...

Vaccino Covid, come stanno i primi vaccinati: l'annuncio di Vaia

“Ci siamo svegliati oggi, più sereni e più ottimisti. Abbiamo il primo vaccino, ne abbiamo somministrati 139 e stanno tutti benissimo“. Lo ha ...

