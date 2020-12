Vaccino, Zampa contro De Luca: “Non ha rispettato direttive del Governo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sul Vaccino del governatore De Luca interviene anche Sandra Zampa, che condanna il gesto del leader campano, irrispettoso delle direttive del Governo. Nella giornata di ieri il governatore campano Vincenzo De Luca si è fatto ritrarre mentre si sottoponeva al Vaccino contro il Covid-19, gesto che ha suscitato non poche polemiche nel mondo della politica. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Suldel governatore Deinterviene anche Sandra, che condanna il gesto del leader campano, irrispettoso delledel. Nella giornata di ieri il governatore campano Vincenzo Desi è fatto ritrarre mentre si sottoponeva alil Covid-19, gesto che ha suscitato non poche polemiche nel mondo della politica. L'articolo proviene da Inews.it.

Dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, questa mattina ad Agorà su Raitre, una speranza legata al vaccino e all'immunità di gregge, ma anche un ...

Vaccino, Zampa contro De Luca: “Non ha rispettato direttive del Governo”

Sul vaccino del governatore De Luca interviene anche Sandra Zampa, che condanna il gesto del leader campano, irrispettoso delle direttive del Governo. Nella giornata di ieri il governatore campano ...

Dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, questa mattina ad Agorà su Raitre, una speranza legata al vaccino e all'immunità di gregge, ma anche un ...