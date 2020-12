Vaccino, Zampa attacca De Luca: “Non ha rispettato indicazioni del governo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a far discutere il “caso” del Vaccino inoculato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Stavolta la presa di posizione arriva da parte della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Certamente non ha rispettato i criteri indicati dal ministero della Salute”, spiega la sottosegretaria. “Non è la prima volta che non le rispetta – aggiunge – o ritiene che le indicazioni fornite da ministero e governo non siano di suo gradimento” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a far discutere il “caso” delinoculato al presidente della Regione Campania Vincenzo De. Stavolta la presa di posizione arriva da parte della sottosegretaria alla Salute, Sandra, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Certamente non hai criteri indicati dal ministero della Salute”, spiega la sottosegretaria. “Non è la prima volta che non le rispetta – aggiunge – o ritiene che lefornite da ministero enon siano di suo gradimento” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Italia : Zampa: 'De Luca non ha rispettato i criteri del Governo sulle vaccinazioni' - Adnkronos : #Zampa: 'Obbligo #vaccino per chi lavora nel pubblico' - infoitinterno : Vaccino anti-Covid, Zampa 'bacchetta' De Luca: 'Non ha rispettato indicazioni del governo' - losmadonno : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Zampa (#Pd): precondizione per chi lavora nel pubblico (la Corte dell'Aja ti aspetta) - FedericaCalvia : RT @Adnkronos: #Zampa: 'Obbligo #vaccino per chi lavora nel pubblico' -