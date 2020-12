Vaccino, troppi “no” tra il personale sanitario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Molti operatori RSA ed infermieri non hanno aderito alla campagna vaccinale. Lo hanno fatto pur rientrando tra le categorie a rischio. La sottosegretaria Sandra Zampa ha perciò lanciato un messaggio. “Per chi opera nell’ambito della salute il Vaccino deve essere precondizione all’assunzione“. E aggiunge: “Lo affermo da tempo” dice a Repubblica. “Chi lavora nel pubblico e a contatto con il pubblico ha una responsabilità maggiore, per questo abbiamo inserito alcune categorie di dipendenti statali tra le prime per le vaccinazioni“. “Non mi riferisco solo al personale sanitario, parlo anche degli insegnanti: è una questione di buon senso. Prima della pandemia, abbiamo istituito l’obbligo delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, senza le quali non sarebbero appunto stati ammessi a scuola. Non vedo perché non si dovrebbe ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Molti operatori RSA ed infermieri non hanno aderito alla campagna vaccinale. Lo hanno fatto pur rientrando tra le categorie a rischio. La sottosegretaria Sandra Zampa ha perciò lanciato un messaggio. “Per chi opera nell’ambito della salute ildeve essere precondizione all’assunzione“. E aggiunge: “Lo affermo da tempo” dice a Repubblica. “Chi lavora nel pubblico e a contatto con il pubblico ha una responsabilità maggiore, per questo abbiamo inserito alcune categorie di dipendenti statali tra le prime per le vaccinazioni“. “Non mi riferisco solo al, parlo anche degli insegnanti: è una questione di buon senso. Prima della pandemia, abbiamo istituito l’obbligo delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, senza le quali non sarebbero appunto stati ammessi a scuola. Non vedo perché non si dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino troppi Vaccino Covid, l allarme del Lazio: «Le dosi arrivano a rilento». Scontro con il ministero Il Messaggero Coronavirus: le fake news sui vaccini smontate dall'ISS una ad una

In questi mesi ne abbiamo sentite di ogni, adesso l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato delle FAQ apposite per rispondere alle più popolari bufale sul vaccino contro il SARS-Cov-2 ...

Vaccini potrebbero essere obbligatori per personale scolastico e sanitario

Il giorno dopo il V-day europeo, il Governo è preoccupato per i dubbi sul vaccino sollevati dalle Rsa del Nord, dove l’adesione alla campagna ...

In questi mesi ne abbiamo sentite di ogni, adesso l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato delle FAQ apposite per rispondere alle più popolari bufale sul vaccino contro il SARS-Cov-2 ...Il giorno dopo il V-day europeo, il Governo è preoccupato per i dubbi sul vaccino sollevati dalle Rsa del Nord, dove l’adesione alla campagna ...