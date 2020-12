Vaccino, ritardi consegne Pfizer in 8 paesi europei (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Slitta, a causa di un problema logistico presso lo stabilimento Pfizer in Belgio, la consegna dei vaccini contro il Covid-19 in 8 paesi europei. È quanto ha annunciato il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa precisando che il ritardo, per le stesse ragioni, riguarda anche altri sette paesi. La Spagna avrebbe dovuto ricevere oggi 350mila dosi del Vaccino prodotto dai laboratori Pfizer e BioNTech ma al loro posto l’azienda farmaceutica ha inviato una comunicazione. “Pfizer Spagna segnala di essere stata informata questa notte dal suo stabilimento di Puurs (Belgio) del ritardo nelle spedizioni in 8 paesi europei, compresa la Spagna, a causa di un problema nel processo di carico e spedizione”, ha riferito il ministero ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Slitta, a causa di un problema logistico presso lo stabilimentoin Belgio, la consegna dei vaccini contro il Covid-19 in 8. È quanto ha annunciato il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa precisando che il ritardo, per le stesse ragioni, riguarda anche altri sette. La Spagna avrebbe dovuto ricevere oggi 350mila dosi delprodotto dai laboratorie BioNTech ma al loro posto l’azienda farmaceutica ha inviato una comunicazione. “Spagna segnala di essere stata informata questa notte dal suo stabilimento di Puurs (Belgio) del ritardo nelle spedizioni in 8, compresa la Spagna, a causa di un problema nel processo di carico e spedizione”, ha riferito il ministero ...

