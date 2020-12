Vaccino Pfizer, slitta l’arrivo in alcuni paesi dell’Unione Europea (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alcune migliaia di dosi di Vaccino Pfizer-Biontech sono in ritardo di consegna a causa di alcuni problemi interni. In ritardo sulla tabella di marcia di consegna per alcuni paesi europei circa 350 mila dosi del Vaccino Pfizer-Biontech. Oggi ad esempio la notizia dal Ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, il quale ha comunicato un ritardo di un giorno nella consegna delle dosi nella nazione iberica a causa di problemi logistici avuti da Pfizer nella sede dell’hub in Belgio, nella città di Puurs. Secondo il ministro Illa grazie alla campagna di vaccinazione il 70 per cento della popolazione spagnola dovrebbe raggiungere l’immunità entro la fine dell’estate. “Il piano di vaccinazione è fatto in accordo con le Comunità autonome ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alcune migliaia di dosi di-Biontech sono in ritardo di consegna a causa diproblemi interni. In ritardo sulla tabella di marcia di consegna pereuropei circa 350 mila dosi del-Biontech. Oggi ad esempio la notizia dal Ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, il quale ha comunicato un ritardo di un giorno nella consegna delle dosi nella nazione iberica a causa di problemi logistici avuti danella sede dell’hub in Belgio, nella città di Puurs. Secondo il ministro Illa grazie alla campagna di vaccinazione il 70 per cento della popolazione spagnola dovrebbe raggiungere l’immunità entro la fine dell’estate. “Il piano di vaccinazione è fatto in accordo con le Comunità autonome ...

