Vaccino Pfizer, il secondo carico in Italia entro domani (Di lunedì 28 dicembre 2020) entro domani, in Italia arriverà il secondo carico delle 450mila dosi del Vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani. LEGGI ANCHE: L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020), inarriverà ildelle 450mila dosi delin partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopo. LEGGI ANCHE: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CottarelliCPI : Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Ins… - Corriere : In Germania ci sono stati problemi per la catena del freddo sul vaccino Pfizer - SkyTG24 : L’#Aifa ha pubblicato le “istruzioni per l’uso” del vaccino contro il #Covid19 preparato da #Pfizer e BioNTech, il… - AOmissis : RT @CottarelliCPI: Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Insomma,… - AlbanoNicola : RT @isabellaisola3: Il #vaccino #Pfizer penetrando nella cellula teoricamente può portare il cancro. A dirlo è Ippolito, il direttore dell… -