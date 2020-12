Vaccino Pfizer: 450mila dosi nuove destinate all’Italia. Arriveranno martedì 29 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' previsto entro martedì 29 dicembre l'arrivo, in Italia, del secondo carico delle 450mila dosi del Vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare dopodomani, mercoledì 30 dicembre. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' previsto entro29l'arrivo, in Italia, del secondo carico delledelin partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni lepossano arrivare dopodomani, mercoledì 30

Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, torna sul V-Day in Istituto: «Ci siamo svegliati oggi più sereni e più ottimisti: abbiamo il ...

Covid: seconda consegna vaccini in Puglia tra il 30 e 31 dicembre

In Puglia saranno consegnate tra il 30 e il 31 dicembre le prossime dosi del vaccino anti Covid della Pfizer: lo conferma l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Alla Puglia s ...

Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, torna sul V-Day in Istituto: «Ci siamo svegliati oggi più sereni e più ottimisti: abbiamo il ...In Puglia saranno consegnate tra il 30 e il 31 dicembre le prossime dosi del vaccino anti Covid della Pfizer: lo conferma l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Alla Puglia s ...