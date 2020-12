Vaccino obbligatorio per statali Scoppia la polemica nel governo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Galici Le idee di questo governo sono poco chiare anche sull'obbligatorietà del Vaccino, che per Sandra Zampa dovrebbe essere una pre-condizione per la Pubblica amministrazione Dopo il V-day europeo è scontro sui vaccini. L'obiettivo comunque è quello di sconfiggere il coronavirus utilizzando tutte le armi a disposizione ma è bagarre al governo sull'obbligatorietà. Se da una parte Fabiana Dadone, ministro della Pubblica amministrazione, si dice contraria al'obbligatorietà per i dipendenti pubblici, dall'altra Sandra Zampa la vorrebbe introdurre. nodo 1912795 "Non sono favorevole ai vaccini obbligatori per i dipendenti pubblici", ha detto senza girarci troppo intorno Fabiana Dadone, ministro in forza al Movimento 5 Stelle. Parole che non arrivano a caso ma che rispondono a un'affermazione impopolare di Sandra ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Galici Le idee di questosono poco chiare anche sull'obbligatorietà del, che per Sandra Zampa dovrebbe essere una pre-condizione per la Pubblica amministrazione Dopo il V-day europeo è scontro sui vaccini. L'obiettivo comunque è quello di sconfiggere il coronavirus utilizzando tutte le armi a disposizione ma è bagarre alsull'obbligatorietà. Se da una parte Fabiana Dadone, ministro della Pubblica amministrazione, si dice contraria al'obbligatorietà per i dipendenti pubblici, dall'altra Sandra Zampa la vorrebbe introdurre. nodo 1912795 "Non sono favorevole ai vaccini obbligatori per i dipendenti pubblici", ha detto senza girarci troppo intorno Fabiana Dadone, ministro in forza al Movimento 5 Stelle. Parole che non arrivano a caso ma che rispondono a un'affermazione impopolare di Sandra ...

