Vaccino, l'Italia chiede più dosi: trattativa per ottenere altri 18 milioni di fiale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Obiettivo: portare in Italia più vaccini di Moderna e di Pfizer-BioNTech, per un totale di 18 milioni di dosi. La trattativa è in corso, coinvolge anche la Commissione europea, tenendo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 dicembre 2020) Obiettivo: portare inpiù vaccini di Moderna e di Pfizer-BioNTech, per un totale di 18di. Laè in corso, coinvolge anche la Commissione europea, tenendo...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - pietroraffa : Sul Corriere di oggi Guerzoni ricorda ad #Arcuri che la Germania ha avuto dosi di vaccino pari a 15 volte (!) quell… - ilriformista : Il fedelissimo di #Conte sbaglia clamorosamente sulle dosi di vaccino in Italia e Germania #Arcuri - MassimoSantoma2 : RT @GianricoCarof: Taluni ritengono che la cronaca dell’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino sia una sceneggiata. Dissento. In mom… - ros_raff : RT @alfredodattorre: Mi immagino già l'indignazione dei nostri commentatori col ditino alzato in servizio permanente effettivo e la richies… -