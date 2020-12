Vaccino, la Spagna terrà registro con i nomi di chi lo rifiuta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prenderà i nomi di chi rifiuterà il . Il siero contro il non sarà obbligatorio ma chi deciderà di non farlo sarà inserito in un 'registro' che sarà poi condiviso con gli altri Paesi dell'Ue. Lo ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prenderà idi chi rifiuterà il . Il siero contro il non sarà obbligatorio ma chi deciderà di non farlo sarà inserito in un '' che sarà poi condiviso con gli altri Paesi dell'Ue. Lo ha ...

