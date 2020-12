Vaccino, la Germania ha comprato 30 milioni di dosi al di fuori dal piano europeo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Berlino ha concluso un accordo bilaterale con BioNTech e Pfizer per l’acquisto delle dosi, che si aggiungeranno alla quota di 55,8 milioni prevista dalla ripartizione europea. Alla Germania ne occorrono in totale oltre 140milioni per l’immunità di gregge Leggi su corriere (Di lunedì 28 dicembre 2020) Berlino ha concluso un accordo bilaterale con BioNTech e Pfizer per l’acquisto delle, che si aggiungeranno alla quota di 55,8prevista dalla ripartizione europea. Allane occorrono in totale oltre 140per l’immunità di gregge

pietroraffa : Sul Corriere di oggi Guerzoni ricorda ad #Arcuri che la Germania ha avuto dosi di vaccino pari a 15 volte (!) quell… - ilriformista : Il fedelissimo di #Conte sbaglia clamorosamente sulle dosi di vaccino in Italia e Germania #Arcuri - Corriere : In Germania ci sono stati problemi per la catena del freddo sul vaccino Pfizer - EmaGrieco12 : RT @Corriere: La Germania ha comprato 30 milioni di dosi di vaccino Covid al di fuori dal piano europeo - Jerry4745 : Secondo il Corriere la Germania ha acquistato 380 milioni di dosi di vaccino al di fuori del piani europeo. Per qua… -