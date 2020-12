Vaccino Italia, Speranza promette: “Entro marzo 13 milioni di vaccinati” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di ieri è avvenuto il primo Vaccino in Italia, con il ministro Speranza che promette ben 13 milioni di vaccinati per marzo. Dopo l’arrivo del Vaccino in Italia, Speranza è pronto a promettereun gran numero di vaccinazioni già alla fine del primo trimestre. Si respira quindi aria di grande fiducia ed orgoglio in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di ieri è avvenuto il primoin, con il ministrocheben 13diper. Dopo l’arrivo delinè pronto areun gran numero di vaccinazioni già alla fine del primo trimestre. Si respira quindi aria di grande fiducia ed orgoglio in L'articolo proviene da Inews.it.

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - pietroraffa : Sul Corriere di oggi Guerzoni ricorda ad #Arcuri che la Germania ha avuto dosi di vaccino pari a 15 volte (!) quell… - ilriformista : Il fedelissimo di #Conte sbaglia clamorosamente sulle dosi di vaccino in Italia e Germania #Arcuri - aquariumom : RT @mariambuIa: Buongiorno a tutti, questa domenica parleremo di come funzioni il vaccino arrivato in Italia grazie a dei tir guidati da co… - eia58 : RT @giuseppetp55: Lo so non è il momento di fare polemiche,ma chiederei ad #Arcuri come mai all’#Italia che ha superato tutti i Paesi europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia Vaccino già distribuito in tutta Italia: ecco le tappe e le dosi regione per regione. Da domani ... Il Sole 24 ORE Comincia il dopo Covid. Benvenuto vaccino, inizio benedetto di una lunga via

Parte, in tutta Europa, la campagna di vaccinazione più imponente della storia: insieme nello stesso giorno. E già questo è un bel segnale di unità. Travolta da un’epidemia come non se ne vedevano da ...

La graduatoria: quando saremo chiamati a fare il vaccino contro il coronavirus

Entro fine marzo l'Italia vuole raggiungere la cifra di 13 milioni di vaccinati. Lo dice oggi il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista rilasciata a La Stampa in cui spiega anche perc ...

Parte, in tutta Europa, la campagna di vaccinazione più imponente della storia: insieme nello stesso giorno. E già questo è un bel segnale di unità. Travolta da un’epidemia come non se ne vedevano da ...Entro fine marzo l'Italia vuole raggiungere la cifra di 13 milioni di vaccinati. Lo dice oggi il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista rilasciata a La Stampa in cui spiega anche perc ...