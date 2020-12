Vaccino, Galli: “Medici no vax? Cambino lavoro, devono proteggere i pazienti” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Chi non si vaccina in ambito sanitario deve interrogarsi sulla sua scelta, non solo rispetto a questo, ma rispetto al lavoro che fa. Per chi fa questo lavoro, un atteggiamento di rifiuto è incompatibile. Se non ti vaccini, cambi mestiere. Anche perché vaccinarsi in questo caso non protegge tanto te stesso, quanto i tuoi pazienti“. Queste sono le significative dichiarazioni di Massimo Galli, esplicitate nel corso della trasmissione ‘Stasera Italia’ di ‘Rete 4. Il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha evidenziato l’importanza delle vaccinazioni anti-Coronavirus, anche per quanto concerne la categoria dei Medici. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Chi non si vaccina in ambito sanitario deve interrogarsi sulla sua scelta, non solo rispetto a questo, ma rispetto alche fa. Per chi fa questo, un atteggiamento di rifiuto è incompatibile. Se non ti vaccini, cambi mestiere. Anche perché vaccinarsi in questo caso non protegge tanto te stesso, quanto i tuoi“. Queste sono le significative dichiarazioni di Massimo, esplicitate nel corso della trasmissione ‘Stasera Italia’ di ‘Rete 4. Il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha evidenziato l’importanza delle vaccinazioni anti-Coronavirus, anche per quanto concerne la categoria dei. SportFace.

