Vaccino, Fontana 'scarica' De Luca: "Io mi attengo alle indicazioni dell'Iss" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto sulla polemica riguardante il Vaccino somministrato al suo omologo campano Vincenzo De Luca. Fontana dice di non voler entrare nel merito della polemica ma, di fatto, lancia una stoccata a De Luca: "Se si vuole fare polemica si può utilizzare quello che ha fatto De Luca che il contrario di quello che ha fatto. Io ho ritenuto che le scelte su chi dovesse farsi vaccinare venissero affidate all'Iss e quindi mi attengo a quello che sono le indicazioni" L'articolo proviene da Anteprima24.it.

