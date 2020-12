Vaccino, domani in arrivo 470mila dosi. Ipotesi obbligo per i sanitari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo le prime simboliche vaccinazioni del V-Day, cominciano settimane in cui dovrebbero partire le somministrazioni del vaccino a un numero più elevato di persone. Per domani è atteso l’arrivo di 470mila fiale. Dovrebbero esserci invii settimanali da Pfizer fino alla fine di marzo. Previste 7,8 milioni di dosi in tre mesi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo le prime simboliche vaccinazioni del V-Day, cominciano settimane in cui dovrebbero partire le somministrazioni del vaccino a un numero più elevato di persone. Per domani è atteso l’arrivo di 470mila fiale. Dovrebbero esserci invii settimanali da Pfizer fino alla fine di marzo. Previste 7,8 milioni di dosi in tre mesi.

