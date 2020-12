Vaccino, De Magistris attacca De Luca: “Approfitta del ruolo per vaccinarsi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del Presidente De Luca che Approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il Vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani. La salute del Presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa“. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del Presidente Dechedel suoistituzionale perquando il, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani. La salute del Presidente Deviene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa“. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de. SportFace.

