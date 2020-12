Vaccino Covid, una campagna di sostegno del ministero con le primule della cultura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, guidato da Dario Franceschini, scende in campo a sostegno del "Vaccine Day" e della promozione del Vaccino contro il Covid-19 lanciando una campagna di comunicazione e sensibilizzazione digitale che coinvolge le istituzioni culturali italiane. Al centro la primula, simbolo della campagna vaccinale, e le sue numerose declinazioni in testimonianze artistiche e culturali rinvenute con un attento lavoro di ricerca in tutto il Paese. Un approfondimento valorizzato già nella card che presenta l'iniziativa nella quale alla primula della "Dama col mazzolino" di Andrea Del Verrocchio, conservata a Firenze al Museo Nazionale del ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilper i Beni e le Attivitàli e il Turismo, guidato da Dario Franceschini, scende in campo adel "Vaccine Day" epromozione delcontro il-19 lanciando unadi comunicazione e sensibilizzazione digitale che coinvolge le istituzionili italiane. Al centro la primula, simbolovaccinale, e le sue numerose declinazioni in testimonianze artistiche eli rinvenute con un attento lavoro di ricerca in tutto il Paese. Un approfondimento valorizzato già nella card che presenta l'iniziativa nella quale alla primula"Dama col mazzolino" di Andrea Del Verrocchio, conservata a Firenze al Museo Nazionale del ...

