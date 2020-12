Vaccino Covid obbligatorio: il Governo è diviso ma non lo esclude (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid, il dibattito sul Vaccino obbligatorio All’indomani dell’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia, durante il V-day del 27 dicembre deciso insieme agli altri Paesi europei, il Governo si trova spaccato sul tema dell’obbligo del Vaccino. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza finora si sono detti contrari. “Tutta Europa ha scelto un’altra strada”, ha ricordato ieri il ministro. Ciononostante, una parte del Governo chiede che sia sancito l’obbligo di effettuare il Vaccino almeno per una parte della popolazione (ad esempio personale sanitario o dipendenti pubblici) e le Faq del Governo sul tema dei vaccini, se da una parte sottolineano che “al momento non è intenzione ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), il dibattito sulAll’indomani dell’inizio della campagna di vaccinazione anti-in Italia, durante il V-day del 27 dicembre deciso insieme agli altri Paesi europei, ilsi trova spaccato sul tema dell’obbligo del. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza finora si sono detti contrari. “Tutta Europa ha scelto un’altra strada”, ha ricordato ieri il ministro. Ciononostante, una parte delchiede che sia sancito l’obbligo di effettuare ilalmeno per una parte della popolazione (ad esempio personale sanitario o dipendenti pubblici) e le Faq delsul tema dei vaccini, se da una parte sottolineano che “al momento non è intenzione ...

