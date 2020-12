Vaccino Covid, l'infettivologo Bruno: "Effetti collaterali? Senso di benessere e speranza" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pavia, 28 dicembre 2020 - "Dopo 6 ore dalla vaccinazione contro Sars-CoV-2 , posso confermare che il più grande effetto collaterale" dell'iniezione scudo "è un persistente Senso di benessere dato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pavia, 28 dicembre 2020 - "Dopo 6 ore dalla vaccinazione contro Sars-CoV-2 , posso confermare che il più grande effetto collaterale" dell'iniezione scudo "è un persistentedidato ...

MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - zannazyu : RT @perchetendenza: #NoVaccinoAiNoVax: Per chi chiede che il vaccino anti-Covid non venga somministrato ai più scettici - AlbanoNicola : RT @valy_s: Chi muore con tampone +, è sempre un decesso #Covid19 In #Israele un 75enne è morto per un attacco di cuore dopo che gli era st… -