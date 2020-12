Vaccino Covid, il farmacologo Garattini a TPI: “Non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “È fondamentale continuare a rispettare le misure: il Vaccino non sarà disponibile rapidamente, gli invii saranno limitati per molte settimane, serviranno a coprire solo una piccola parte della popolazione”. Il professor Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, in occasione del V-Day di ieri, 27 dicembre, è stato tra i primi italiani a ricevere il Vaccino messo a punto da Pfizer/Biontech contro il Covid-19. A TPI, che lo ha contattato telefonicamente, dice che dopo l’iniezione non ha avuto nessun tipo di problema. “Non ho sentito assolutamente nulla, sto benissimo“, spiega Garattini, che a novembre ha compiuto 92 anni. “Ieri ho fatto il Vaccino perché me lo ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) “È fondamentale continuare a rispettare le: ilnon, gli invii saranno limitati per molte settimane, serviranno a coprire solo una piccola parte della popolazione”. Il professor Silvioe presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, in occasione del V-Day di ieri, 27 dicembre, è stato tra i primi italiani a ricevere ilmesso a punto da Pfizer/Biontech contro il-19. A TPI, che lo ha contattato telefonicamente, dice che dopo l’iniezione non ha avuto nessun tipo di problema. “Non ho sentito assolutamente nulla, sto benissimo“, spiega, che a novembre ha compiuto 92 anni. “Ieri ho fatto ilperché me lo ha ...

