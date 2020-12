Vaccino Covid, domani in Italia secondo carico Pfizer da 470mila dosi (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' previsto fra stasera e domattina l'arrivo in Italia del secondo carico da 470mila dosi del Vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech . In partenza dal Belgio, non è escluso che il carico possa essere ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' previsto fra stasera e domattina l'arrivo indeldadelanti--BioNTech . In partenza dal Belgio, non è escluso che ilpossa essere ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - nonsonolivia : RT @GiovanniSalzan: Ciao Pfizer, dopo il #Covid se gentilmente puoi studiare un vaccino per mangiare a sbafo senza ingrassare. Grazie in… - 75Ginny : RT @GagliardoneS: Si cerca da 37 anni un vaccino contro l'HIV. E da 87 un vaccino contro l'epatite C. Due virus RNA. Anche il Covid 19 è u… -