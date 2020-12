Vaccino Covid, carico da 470mila dosi atteso in Italia per domani (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vaccino Covid, l’Italia si prepara a ricevere una prima tranche da 470mila dosi del farmaco. Arriverà nella giornata di domani Nella giornata di domani, l’Italia riceverà la prima tranche da 470mila dosi di Vaccino anti Covid prodotto da Pfizer. Dopo il simbolico carico da 9750 per il Vax Day di ieri, si parte ora con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020), l’si prepara a ricevere una prima tranche dadel farmaco. Arriverà nella giornata diNella giornata di, l’riceverà la prima tranche dadiantiprodotto da Pfizer. Dopo il simbolicoda 9750 per il Vax Day di ieri, si parte ora con L'articolo proviene da Inews.it.

