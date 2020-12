Vaccino Covid, arrivate le prime dosi in Liguria (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono state consegnate ieri, per il Vax day, le prime 320 dosi simboliche del Vaccino in Liguria. Come sappiamo, infatti, ieri tutte le regioni hanno ricevuto le prime dosi del Vaccino. Si inizia dal personale delle RSA e quello sociosanitario, poi si procede con gli anziani ultraottantenni e le categorie a rischio. Proprio oggi sono in partenza dagli stabilimenti Pfizer altre 400.000 dosi del vaccio destinate all’Italia e la Liguria ha già pronto il piano di vaccinazione per i 14 centri dislocati nel territorio, che si occuperanno di somministrarlo. La Regione prevede di vaccinare 500.000 liguri durante i primi mesi dell’anno. I primi a essere vaccinati sono stati il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono state consegnate ieri, per il Vax day, le320simboliche delin. Come sappiamo, infatti, ieri tutte le regioni hanno ricevuto ledel. Si inizia dal personale delle RSA e quello sociosanitario, poi si procede con gli anziani ultraottantenni e le categorie a rischio. Proprio oggi sono in partenza dagli stabilimenti Pfizer altre 400.000del vaccio destinate all’Italia e laha già pronto il piano di vaccinazione per i 14 centri dislocati nel territorio, che si occuperanno di somministrarlo. La Regione prevede di vaccinare 500.000 liguri durante i primi mesi dell’anno. I primi a essere vaccinati sono stati il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino, ...

