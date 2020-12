Vaccino Covid-19: quasi 1700 prenotazioni nel primo giorno (Di martedì 29 dicembre 2020) “Alle 19.30 di oggi le prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al Vaccino come previsto dal piano nazionale sfiorano quasi le 1.700 unità”. “Nello specifico – spiega Riccardi – sono state effettuate 1674 prenotazioni, di cui 561 a Pordenone, 560 a Udine, 320 a Trieste, 170 a Monfalcone e 63 a Tolmezzo”. Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) “Alle 19.30 di oggi leeffettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi alcome previsto dal piano nazionale sfioranole 1.700 unità”. “Nello specifico – spiega Riccardi – sono state effettuate 1674, di cui 561 a Pordenone, 560 a Udine, 320 a Trieste, 170 a Monfalcone e 63 a Tolmezzo”.

