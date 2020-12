Vaccino anti-Covid, Speranza: “Obiettivo 13 milioni di immunizzati entro 1 aprile”. Rasi: “Solo 8 reazioni avverse su 2 milioni di dosi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Vaccine Day di domenica è stata la prima “svolta” nella lotta al coronavirus, ma un’altra svolta – soprattutto per l’Italia – arriverebbe con l’autorizzazione per il Vaccino di AstraZeneca. Il ministro della Salute Roberto Speranza spiega infatti che, una volta ottenuto il via libera per Moderna e per il farmaco prodotto anche a Pomezia, l’Italia potrebbe avere “già dal primo aprile 13 milioni di vaccinati“. “Così avremmo raggiunto la Fase Uno – spiega Speranza – cioè quella che ci consente di avere il primo impatto epidemiologico”. Le Regioni, stavolta, “non hanno alibi: la gestione è centralizzata sul piano delle forniture e per il resto gli abbiamo dato 15mila assunzioni in più”. “Finalmente abbiamo l’arma per vincere la guerra“, spiega il ministro in un colloquio con La Stampa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Vaccine Day di domenica è stata la prima “svolta” nella lotta al coronavirus, ma un’altra svolta – soprattutto per l’Italia – arriverebbe con l’autorizzazione per ildi AstraZeneca. Il ministro della Salute Robertospiega infatti che, una volta ottenuto il via libera per Moderna e per il farmaco prodotto anche a Pomezia, l’Italia potrebbe avere “già dal primo13di vaccinati“. “Così avremmo raggiunto la Fase Uno – spiega– cioè quella che ci consente di avere il primo impatto epidemiologico”. Le Regioni, stavolta, “non hanno alibi: la gestione è centralizzata sul piano delle forniture e per il resto gli abbiamo dato 15mila assunzioni in più”. “Finalmente abbiamo l’arma per vincere la guerra“, spiega il ministro in un colloquio con La Stampa. ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - Elena_Vidotto : RT @yarixsocial: Vaccini anti-covid erano già da tempo in vendita sul mercato nero del dark web. In un'intervista, il team Cyber Threat Int… - Capodimonte_mus : RT @_MiBACT: #VaccineDay / Le primule di #museitaliani, archivi e biblioteche #MiBACT a sostegno della campagna di vaccinazione anti #COVID… -