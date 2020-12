Vaccino anti Covid, Spagna: “Arrivo delle dosi rinviato a martedì”. La Pfizer comunica ritardi nelle consegne in 8 Paesi Ue (Di lunedì 28 dicembre 2020) La società farmaceutica Pfizer ha comunicato a otto Paesi europei che la prossima consegna di vaccini contro il Covid-19 subirà un lieve ritardo a causa di problemi di carico e spedizione rilevati nel suo stabilimento di Puurs in Belgio. L’annuncio della società che insieme a BionTech ha realizzato il farmaco distribuito da ieri in tutto Europa è stato riportato da diversi media internazionali. La prima conferma è arrivata dal governo spagnolo: Madrid questa mattina ha spiegato che Pfizer Spagna l’aveva informata “che la consegna della spedizione di vaccini nel Paese è rinviata da lunedì a martedì“. Oltre alla Spagna, non è chiaro ancora quali altri Paesi saranno vittima dei ritardi. Secondo la casa farmaceutica, “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) La società farmaceuticahato a ottoeuropei che la prossima consegna di vaccini contro il-19 subirà un lieve ritardo a causa di problemi di carico e spedizione rilevati nel suo stabilimento di Puurs in Belgio. L’annuncio della società che insieme a BionTech ha realizzato il farmaco distribuito da ieri in tutto Europa è stato riportato da diversi media internazionali. La prima conferma è arrivata dal governo spagnolo: Madrid questa mattina ha spiegato chel’aveva informata “che la consegna della spedizione di vaccini nel Paese è rinviata da lunedì a“. Oltre alla, non è chiaro ancora quali altrisaranno vittima dei. Secondo la casa farmaceutica, “la ...

