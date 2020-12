Vaccino anti Covid, Pfizer: entro martedì in Italia il secondo carico delle 450mila dosi. In Spagna e altri 7 Paesi ritardi nelle consegne (Di lunedì 28 dicembre 2020) La società farmaceutica Pfizer ha comunicato a otto Paesi europei che la prossima consegna di vaccini contro il Covid-19 subirà un lieve ritardo a causa di problemi di carico e spedizione rilevati nel suo stabilimento di Puurs in Belgio. Per l’Italia però tutto prosegue regolarmente e il secondo carico delle 450mila dosi del farmaco arriverà nel nostro Paese entro martedì. Non si esclude che possano esserci dei ritardi nella consegna in alcune Regioni, legati però al maltempo che potrebbe rendere difficile raggiungere velocemente alcuni territori. La Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) La società farmaceuticaha comunicato a ottoeuropei che la prossima consegna di vaccini contro il-19 subirà un lieve ritardo a causa di problemi die spedizione rilevati nel suo stabilimento di Puurs in Belgio. Per l’però tutto prosegue regolarmente e ildel farmaco arriverà nel nostro Paese. Non si esclude che possano esserci deinella consegna in alcune Regioni, legati però al maltempo che potrebbe rendere difficile raggiungere velocemente alcuni territori. La, cherà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi in ...

