Vaccino anti Covid, perché non riesco a gioire fino in fondo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo post nasce, come spesso altri, da un’emozione. Anzi, da una “non emozione”. Quella che non ho provato vedendo il tir dei vaccini arrivare in Italia, foto che a tanti amici ha suscitato grande commozione. Prima di spiegare perché quell’immagine mi ha lasciata del tutto fredda – così come non riesco purtroppo a condividere anche l’esultanza di tanti politici – è fondamentale però fare una premessa anche se retorica, visto che scrivo per un giornale (Il Fatto Quotidiano, ndr) che ascolta e divulga la scienza e visto anche che, nel caso il mio post avesse avuto anche un leggero tono antivaccinista, non sarebbe stato giustamente pubblicato dunque non sareste qui a leggerlo. No, non sono una no vax, qualsiasi cosa voglia esprimere questo concetto. Credo fermamente nella scienza, una delle cose più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo post nasce, come spesso altri, da un’emozione. Anzi, da una “non emozione”. Quella che non ho provato vedendo il tir dei vaccini arrivare in Italia, foto che a tamici ha suscitato grande commozione. Prima di spiegarequell’immagine mi ha lasciata del tutto fredda – così come nonpurtroppo a condividere anche l’esultanza di tpolitici – è fondamentale però fare una premessa anche se retorica, visto che scrivo per un giornale (Il Fatto Quotidiano, ndr) che ascolta e divulga la scienza e visto anche che, nel caso il mio post avesse avuto anche un leggero tonovaccinista, non sarebbe stato giustamente pubblicato dunque non sareste qui a leggerlo. No, non sono una no vax, qualsiasi cosa voglia esprimere questo concetto. Credo fermamente nella scienza, una delle cose più ...

