Vaccino anti Covid, l’appello di Uneba al personale delle Rsa: “Se ci saranno rinunce, l’assistenza agli anziani andrà in crisi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Contiamo sul fatto che saranno il senso di responsabilità e la solidarietà che sempre contraddistinguono la loro opera quotidiana a orientare la decisione delle lavoratrici e dei lavoratori sulla vaccinazione contro il Covid 19?. Così i vertici di Uneba sul tema, spinoso, della possibile riluttanza al Vaccino da parte degli operatori delle Residenze sanitarie assistite per anziani. L’associazione di gestori no-profit con radici cattoliche che rappresenta un migliaio di strutture in tutta Italia all’indomani delle prime avvisaglie di tempesta, sottolinea la crucialità della vaccinazione per le strutture dove risiede la parte più fragile della popolazione che è stata duramente colpita dal virus. Tanto che se tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Contiamo sul fatto cheil senso di responsabilità e la solidarietà che sempre contraddistinguono la loro opera quotidiana a orientare la decisionelavoratrici e dei lavoratori sulla vaccinazione contro il19?. Così i vertici disul tema, spinoso, della possibile riluttanza alda parte degli operatoriResidenze sanitarie assistite per. L’associazione di gestori no-profit con radici cattoliche che rappresenta un migliaio di strutture in tutta Italia all’indomaniprime avvise di tempesta, sottolinea la crucialità della vaccinazione per le strutture dove risiede la parte più fragile della popolazione che è stata duramente colpita dal virus. Tanto che se tra il ...

