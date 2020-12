Vaccino anti-Covid, il direttore del Corriere chiama all’appello e i politici rispondono (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto», ha scritto il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana rispondendo alla lettera di un lettore. «La campagna di vaccinazione deve scontare l’ostilità manifesta dei no vax e lo scetticismo e i timori di molti italiani. Da chi ci dirige, dalla classe dirigente a tutti i livelli, dagli esperti e dai medici di base non possono arrivare segnali contraddittori», ha scritto il direttore, invitando apertamente i politici a fruire del Vaccino anti-Covid e ricevendo la risposta – finora – di Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. LEGGI ANCHE >>> No, nessun uomo è esploso a Roma dopo il Vaccino Berlusconi, Renzi e Zingaretti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto», ha scritto ildeldella Sera Luciano Fontana rispondendo alla lettera di un lettore. «La campagna di vaccinazione deve scontare l’ostilità manifesta dei no vax e lo scetticismo e i timori di molti italiani. Da chi ci dirige, dalla classe dirigente a tutti i livelli, dagli esperti e dai medici di base non possono arrivare segnali contraddittori», ha scritto il, invitando apertamente ia fruire dele ricevendo la risposta – finora – di Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. LEGGI ANCHE >>> No, nessun uomo è esploso a Roma dopo ilBerlusconi, Renzi e Zingaretti ...

