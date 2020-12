Vaccino, anche il siero di Oxford verso l'ok. Per l'Italia in ritardo sarebbe la salvezza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ce ne spettano 40 milioni di dosi. Ok dell'Ema forse a metà gennaio. Le fiale possono essere conservate in un normale frigo. L'ad di AstraZeneca: "Risolti tutti i problemi, il nostro composto è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ce ne spettano 40 milioni di dosi. Ok dell'Ema forse a metà gennaio. Le fiale possono essere conservate in un normale frigo. L'ad di AstraZeneca: "Risolti tutti i problemi, il nostro composto è ...

