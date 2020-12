Vaccini: ritardi in Spagna e in altri 7 Paesi. Servita bene solo la Germania (Di lunedì 28 dicembre 2020) Intanto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha spiegato che in Germania aumenteranno i centri di produzione del vaccino Biontech-Pfizer. I tedeschi quindi hanno produzione a casa loro, serviti e riveriti, e anche noi paghiamo quota Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Intanto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha spiegato che inaumenteranno i centri di produzione del vaccino Biontech-Pfizer. I tedeschi quindi hanno produzione a casa loro, serviti e riveriti, e anche noi paghiamo quota

RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - RobertoBurioni : Ho appena ricevuto una telefonata dal Commissario Arcuri che mi ha rassicurato sul fatto che il primo lotto di vac… - admalaone : Problemi logistici nel sito di produzione da cui partono i vaccini, causano ritardi nella distribuzione. Ma dove sa… - avvocatoscala : RT @FedericoRampini: Ritardi e divari persisteranno perché nella corsa ai #vaccini ci sono governi più previdenti: #RegnoUnito e #Canada ha… - FirenzePost : Vaccini: ritardi in Spagna e in altri 7 Paesi. Servita solo la Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritardi Vaccino Covid Pfizer, consegna in ritardo a 8 Paesi europei Adnkronos In Spagna slitta l’arrivo dei vaccini, anche in altri 7 Paesi Ue

L’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini, atteso per oggi, è slittato in Spagna di un giorno a causa di problemi logistici della Pfizer in Belgio. Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Ill ...

Covid, consegna vaccino Pfizer in ritardo in Spagna e altri 7 Paesi Ue: “Problemi logistici in Belgio”

Vaccino Pfizer in ritardo in 8 Paesi Ue. Ad annunciarlo è il ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa spiegando che l’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini, atteso per oggi in Spagna, è slittato d ...

L’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini, atteso per oggi, è slittato in Spagna di un giorno a causa di problemi logistici della Pfizer in Belgio. Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Ill ...Vaccino Pfizer in ritardo in 8 Paesi Ue. Ad annunciarlo è il ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa spiegando che l’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini, atteso per oggi in Spagna, è slittato d ...