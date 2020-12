Vaccini, la Merkel frega l’Europa: il governo tedesco acquista 30 milioni di dosi extra (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ricordate George Orwell e la sua fattoria dove tutti gli animali erano uguali, ad eccezione di quelli «più uguali degli altri»? Se non la ricordate, informatevi su quel che sta facendo la Germania di Frau Merkel con i Vaccini anti-Covid e pensate alla Ue. Tanti sermoncini sulla solidarietà europea in favore di telecamera e poi, quando la lucina si spegne, il balzo felino per accaparrarseli da sola. Infatti ne ha acquistato 30 milioni di dosi in barba agli accordi stipulati tra la Commissione europea e le case farmaceutiche. Con tanti saluti al piano comune, alle dosi simboliche da distribuire ai Paesi membri e al V-day, salutato come inizio tangibile della nuova Europa “federale”. Aggirato il patto Ue sui Vaccini Infatti, il perno della strategia di Bruxelles ruotava ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ricordate George Orwell e la sua fattoria dove tutti gli animali erano uguali, ad eccezione di quelli «più uguali degli altri»? Se non la ricordate, informatevi su quel che sta facendo la Germania di Fraucon ianti-Covid e pensate alla Ue. Tanti sermoncini sulla solidarietà europea in favore di telecamera e poi, quando la lucina si spegne, il balzo felino per accaparrarseli da sola. Infatti ne hato 30diin barba agli accordi stipulati tra la Commissione europea e le case farmaceutiche. Con tanti saluti al piano comune, allesimboliche da distribuire ai Paesi membri e al V-day, salutato come inizio tangibile della nuova Europa “federale”. Aggirato il patto Ue suiInfatti, il perno della strategia di Bruxelles ruotava ...

