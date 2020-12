Vaccini, il maltempo blocca le consegne: nuovo problema in Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alfie Borromeo La consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer rischia di slittare a causa del maltempo, che era prevista domani nelle regioni Italiane. La casa farmaceutica, secondo quanto riporta Ansa, informerà domani le strutture preposte su eventuali ritardi, con slittamenti anche di un giorno. Piemonte e Liguria, intanto, hanno già ufficializzato lo slittamento. Piemonte, l’arrivo del vaccino slitta a mercoledì Slitta a mercoledì 30 dicembre, per ragioni logistiche legate alla neve, l’arrivo in Piemonte delle 40mila dosi di vaccino anti Covid attese per domani. A renderlo noto è la Regione, al termine della riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma. Liguria, l’annuncio di Toti: slitta l’arrivo del vaccino Ritardi anche in Liguria, come ha annunciato in conferenza stampa il governatore Giovanni ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alfie Borromeo La consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer rischia di slittare a causa del, che era prevista domani nelle regionine. La casa farmaceutica, secondo quanto riporta Ansa, informerà domani le strutture preposte su eventuali ritardi, con slittamenti anche di un giorno. Piemonte e Liguria, intanto, hanno già ufficializzato lo slittamento. Piemonte, l’arrivo del vaccino slitta a mercoledì Slitta a mercoledì 30 dicembre, per ragioni logistiche legate alla neve, l’arrivo in Piemonte delle 40mila dosi di vaccino anti Covid attese per domani. A renderlo noto è la Regione, al termine della riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma. Liguria, l’annuncio di Toti: slitta l’arrivo del vaccino Ritardi anche in Liguria, come ha annunciato in conferenza stampa il governatore Giovanni ...

