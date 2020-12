Vaccini | decise le fasce di somministrazione | chi avrà la priorità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Esiste un piano didel vaccino, e prevede una divisione della popolazione ind’età e di rischio. L’organizzazione delle somministrazioni è stata elaborata in un piano redatto da Agenas, Aifa, Iss (Istituto Superiore di Sanità), il Ministero della Salute ed il Commissario straordinario per l’Emergenza. Ieri è stata una giornata storica in tutta Europa: nel V-Day, moltissime persone sono state vaccinate contemporaneamente, in quello che Domenic Arcuri ha definito, in un’intervista con Il Corriere, “un primo spiraglio di luce in una lunga notte”. Per ora solo il vaccino Pfizer-BioNTech è stato approvato ed autorizzato alla diffusione, ma si attende a brevissimo che lo sia anche il Moderna. In tutto, si parla di 202 milioni di dosi che l’Italia riceverà grazie all’accordo, con 28 milioni in arrivo nel primo trimestre. La ...