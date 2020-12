Vaccini Coronavirus nel Lazio, ecco dove sono stati distribuiti: questi gli ospedali dove verranno somministrati (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prossima fornitura di Vaccini nel Lazio, comunicata dagli uffici del commissario Arcuri, corrisponderà, a partire da domani, a 44.850 dosi. Le dosi saranno rispettivamente distribuite nel seguente modo: Asl Roma 1 – hub Santa Maria della Pietà (3.900), Asl Roma 2 – hub Pertini (3.900), Asl Roma 3 (1.950), Asl Roma 4 – hub San Paolo Civitavecchia (1.950), Asl Roma 5 – hub ospedale di Colleferro (2.925), Asl Roma 6 (3.900), hub ao San Camillo (1.950), hub policlinico Tor Vergata (975), hub policlinico Umberto I (1.950), hub AO Sant’Andrea (975), hub AO San Giovanni (1.950), hub policlinico Gemelli (1.950), hub IFO (975), hub Spallanzani (5.850), hub Campus Bio-medico (975), hub Bambino Gesù (975), Viterbo – hub Belcolle (1.950), Rieti – hub De Lellis (975), Latina – hub Santa Maria Goretti (1.950) e Frosinone – hub Spaziani (2.925). su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prossima fornitura dinel, comunicata dagli uffici del commissario Arcuri, corrisponderà, a partire da domani, a 44.850 dosi. Le dosi saranno rispettivamente distribuite nel seguente modo: Asl Roma 1 – hub Santa Maria della Pietà (3.900), Asl Roma 2 – hub Pertini (3.900), Asl Roma 3 (1.950), Asl Roma 4 – hub San Paolo Civitavecchia (1.950), Asl Roma 5 – hub ospedale di Colleferro (2.925), Asl Roma 6 (3.900), hub ao San Camillo (1.950), hub policlinico Tor Vergata (975), hub policlinico Umberto I (1.950), hub AO Sant’Andrea (975), hub AO San Giovanni (1.950), hub policlinico Gemelli (1.950), hub IFO (975), hub Spallanzani (5.850), hub Campus Bio-medico (975), hub Bambino Gesù (975), Viterbo – hub Belcolle (1.950), Rieti – hub De Lellis (975), Latina – hub Santa Maria Goretti (1.950) e Frosinone – hub Spaziani (2.925). su Il Corriere ...

