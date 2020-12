Vaccini al via ed è subito polemica politica su dosi e De Luca (che salta la fila) (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prima giornata di vaccinazione non poteva trascorrere senza polemiche dal mondo della politica. L'avvio della campagna che dovrebbe durare per quasi tutto il 2021 scatena subito una raffica di critiche per il numero di dosi riservate in questa prima fase all'Italia e per la scelta del presidente della Campania Vincenzo De Luca di farsi iniettare subito l'antidoto al Coronavirus.Sulle dosi sono tanti a polemizzare perché l'Italia ha ricevuto solo 9.750 dosi, contro le 150mila della Germania. "Come spesso capita con questo governo, noi siamo gli ultimi", attacca Sestino Giacomoni di Fi, chiedendo "trasparenza". Poco importa che il ministro Roberto Speranza abbia annunciato che all'Italia arriveranno "450mila dosi a settimana". A fine giornata il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prima giornata di vaccinazione non poteva trascorrere senza polemiche dal mondo della. L'avvio della campagna che dovrebbe durare per quasi tutto il 2021 scatenauna raffica di critiche per il numero diriservate in questa prima fase all'Italia e per la scelta del presidente della Campania Vincenzo Dedi farsi iniettarel'antidoto al Coronavirus.Sullesono tanti a polemizzare perché l'Italia ha ricevuto solo 9.750, contro le 150mila della Germania. "Come spesso capita con questo governo, noi siamo gli ultimi", attacca Sestino Giacomoni di Fi, chiedendo "trasparenza". Poco importa che il ministro Roberto Speranza abbia annunciato che all'Italia arriveranno "450milaa settimana". A fine giornata il ...

