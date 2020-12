Vaccinazione di massa: partito il piano di distribuzione in Italia. I dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vaccinazione di massa: nella mattinata di ieri il composto anti-Covid è stato somministrato ai primi Italiani, tre operatori sanitari dell’istituto Spallanzani. Da oggi, lunedì 28 dicembre 2020, parte il programma di immunizzazione su larga scala. Segui Termometro Politico su Google News Vaccinazione di massa: comincia la prima fase Vaccinazione di massa: comincia il programma di immunizzazione. Dopo il V-Day simbolico, con le prime somministrazioni agli operatori dell’Istituto Spallanzani e la distribuzione di 9.750 dosi nei 21 siti protetti distribuiti sul territorio nazionale, da oggi lunedì 28 dicembre 2020, si parte con le operazioni su larga scala anche in Italia. Ogni settimana arriveranno 470mila dosi del ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020)di: nella mattinata di ieri il composto anti-Covid è stato somministrato ai primini, tre operatori sanitari dell’istituto Spallanzani. Da oggi, lunedì 28 dicembre 2020, parte il programma di immunizzazione su larga scala. Segui Termometro Politico su Google Newsdi: comincia la prima fasedi: comincia il programma di immunizzazione. Dopo il V-Day simbolico, con le prime somministrazioni agli operatori dell’Istituto Spallanzani e ladi 9.750 dosi nei 21 siti protetti distribuiti sul territorio nazionale, da oggi lunedì 28 dicembre 2020, si parte con le operazioni su larga scala anche in. Ogni settimana arriveranno 470mila dosi del ...

