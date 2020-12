Vaccinazione anti-Covid, Razza fa il punto: '30 mila dosi a settimana'. Sui no vax: 'Lo spieghino ai familiari di chi non c'è più' (Di lunedì 28 dicembre 2020) SIRACUSA - L'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza si è recato in visita istituzionale stamani al Dopolavoro Isab Lukoil , a Città Giardino (Melilli), a sud del polo petrolchimico, laddove è ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di lunedì 28 dicembre 2020) SIRACUSA - L'assessore regionale della Salute, Ruggerosi è recato in visita istituzionale stamani al Dopolavoro Isab Lukoil , a Città Giardino (Melilli), a sud del polo petrolchimico, laddove è ...

Come spiega il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari, è sufficiente prenotarsi sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione ...

Il professore universitario di infermieristica si schiera contro il vaccino. Filippo Festini è uno dei 10mila dipendenti della sanità toscana (su 54mila) che non hanno aderito alla campagna avviata da ...

