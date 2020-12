Vaccari si candida alla presidenza della Federazione Rugby

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – “È con una grande emozione che ho deciso di scendere in campo nella corsa per la Presidenza della Federazione Italiana Rugby. Credo che sia giunto il momento di un sostanziale cambio di marcia e di un approccio innovativo per il rugby italiano”. Paolo Vaccari annuncia così, ufficialmente, la sua candidatura alle elezioni presidenziali in programma a marzo 2021. Fioriscono, quindi, le candidature, dopo quelle di altri ex giocatori, come Marzio Innocenti e Gianni Amore. Oltre, ovviamente, a quella di Alfredo Gavazzi, numero uno del rugby italiano e sceso in campo per il terzo mandato.