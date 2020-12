V-day solo per 9mila, siamo ultimi in Europa. La Germania ha già comprato forniture extra (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arcuri insiste: "Chi ha avuto di più oggi avrà meno domani". In realtà la Merkel si è assicurata 30 milioni di vaccini Pfizer oltre la quota Ue Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arcuri insiste: "Chi ha avuto di più oggi avrà meno domani". In realtà la Merkel si è assicurata 30 milioni di vaccini Pfizer oltre la quota Ue

PaoloScorpio : RT @dantegiumanini: Vax Day: oltre un francese su due non intende vaccinarsi , il 56 % Allora non solo noi Italiani nutriamo dubbi sul vacc… - clapr71 : vacino day sarebe stato sesdavan possibilita a tutti di vacianarsi a tutti citadini che volevano no solo determinate categorie - VailatiSergio : RT @dantegiumanini: Vax Day: oltre un francese su due non intende vaccinarsi , il 56 % Allora non solo noi Italiani nutriamo dubbi sul vacc… - changhyes : solo solo solo day boy - Doc101Doc : RT @dantegiumanini: Vax Day: oltre un francese su due non intende vaccinarsi , il 56 % Allora non solo noi Italiani nutriamo dubbi sul vacc… -

Arcuri insiste: "Chi ha avuto di più oggi avrà meno domani". In realtà la Merkel si è assicurata 30 milioni di vaccini Pfizer oltre la quota Ue ...

"Vaccinarsi è stato un onore"

Ha ragione chi ha detto che forse ci renderemo meglio conto, di quanto è stata storica la giornata di ieri, solo tra un anno o due. L’entusiasmo del cosiddetto ‘Vaccine Day’, in ogni caso, è stato ...

