V-Day, le parole della prima vaccinata e dell’assessore: “Nessuna reazione aversa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con il V-Day europeo di ieri, è iniziata la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus. La prima persona ad essere vaccinata in terra tricolore è stata Claudia Alivernini, infermiera 29enne in prima fila contro il virus all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma e a domicilio con le Uscar, è intervenuta in conferenza stampa dopo aver ricevuto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con il V-Day europeo di ieri, è iniziata la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus. Lapersona ad esserein terra tricolore è stata Claudia Alivernini, infermiera 29enne infila contro il virus all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma e a domicilio con le Uscar, è intervenuta in conferenza stampa dopo aver ricevuto L'articolo NewNotizie.it.

RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - QdSit : Il Vax day è finalmente arrivato e i primi italiani sono stati vaccinati, tra parole di speranza e moniti a non abb… - MrSkimpole : @Ruffino_Lorenzo E' un gioco di parole per gli scemi. - La Germania ha avuto 11mila dosi per il Vax day. - Alla Ger… - tamarsilvamotos : RT @EireenViolet: ATTENZIONE,grossi guai X lunedi!DAY:'So il motivo delle parole di quel biglietto,ma non posso dirlo almeno finché in Casa… - EireenViolet : ATTENZIONE,grossi guai X lunedi!DAY:'So il motivo delle parole di quel biglietto,ma non posso dirlo almeno finché i… -

Ultime Notizie dalla rete : Day parole Vaccino anti covid, Sertori: «Da oggi abbiamo un alleato nella lotta a questo maledetto virus» SondrioToday V-Day, le parole della prima vaccinata e dell’assessore: “Nessuna reazione aversa”

Con il V-Day europeo di ieri, è iniziata la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus. La prima persona ad essere vaccinata in terra tricolore è stata Claudia Alivernini, infermiera 29enne in ...

"Il nostro scudo protettivo E’ una giornata storica"

Gli operatori applaudono all’arrivo del vaccino dall’ultimo piano di Careggi . Il presidente Giani emozionato. Vincono le donne: 353 contro 267 uomini ...

Con il V-Day europeo di ieri, è iniziata la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus. La prima persona ad essere vaccinata in terra tricolore è stata Claudia Alivernini, infermiera 29enne in ...Gli operatori applaudono all’arrivo del vaccino dall’ultimo piano di Careggi . Il presidente Giani emozionato. Vincono le donne: 353 contro 267 uomini ...