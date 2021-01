V-day Covid-19, il pensiero di Ugl sanità e medici. “Giornata storica, con la speranza che le dosi del vaccino arrivino a coprire rapidamente le categorie a rischio.” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Quella di oggi è sicuramente una Giornata storica e non possiamo che essere felici perchè, anche in Sicilia, questa mattina ha potuto prendere il via la campagna vaccinale anti Covid-19. Ci auguriamo adesso che tutto possa procedere per il verso giusto, senza alcun intoppo, ma soprattutto auspichiamo che il cronoprogramma redatto dall’Assessorato regionale della Salute ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Quella di oggi è sicuramente unae non possiamo che essere felici perchè, anche in Sicilia, questa mattina ha potuto prendere il via la campagna vaccinale anti-19. Ci auguriamo adesso che tutto possa procedere per il verso giusto, senza alcun intoppo, ma soprattutto auspichiamo che il cronoprogramma redatto dall’Assessorato regionale della Salute ... L'articolo UGL SICILIA.

RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - infoitsalute : Covid, dopo il Vax day altri 2.186 vaccinati in regione nel primo giorno di campagna - AvezzanoTw : Partito ufficialmente oggi il #Vday all’ospedale di #Avezzano – via @terremarsicane #marsica #abruzzo #vaccino… - paolovarsi1 : Il camioncino dei surgelati e l'overdose simbolica del governo -

Ultime Notizie dalla rete : day Covid V-Day all'Humanitas: iniziano le vaccinazioni anti covid dei sanitari Giornale dei Navigli Da lunedì vaccinazioni Covid anche negli ospedali di Castelnuovo e Barga

E’ entrata nel vivo la prima fase di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dalle categorie più a rischio all’interno della comunità: gli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA ...

Covid. Il bollettino del 2 gennaio. I dati per provincia

Sono in tutto 734 i nuovi casi di covid in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore ma con soltanto circa 5 mila tamponi. Ventotto le vittime (e il totale sale a 2.468). In crescita i ricoverati in ter ...

E’ entrata nel vivo la prima fase di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dalle categorie più a rischio all’interno della comunità: gli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA ...Sono in tutto 734 i nuovi casi di covid in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore ma con soltanto circa 5 mila tamponi. Ventotto le vittime (e il totale sale a 2.468). In crescita i ricoverati in ter ...