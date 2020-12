Usa: Trump ha firmato legge per gli aiuti economici (Di lunedì 28 dicembre 2020) Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente Donald Trump ha firmato il mastodontico pacchetto di intervento economico di emergenza, legge di spesa e sgravi fiscali per un totale di 2,3 trilioni di dollari approvato circa una settimana fa dal Congresso. Lo ha riferito la Cnn, spiegando che la firma scongiura un nuovo shutdown ed estende miliardi di dollari in aiuti per l'emergenza coronavirus a milioni di persone. Il pacchetto, infatti, contiene 900 miliardi di aiuti economici diretti per il Covid e 1,4 trilioni per la legge di spesa. "Nessuno pensa che questa sia una legge perfetta, ma una grande maggioranza bipartisan riconosce l'enorme quantità di bene che potrà fare quando l'ha mandata sulla scrivania del presidente, gli americani hanno dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente Donaldhail mastodontico pacchetto di intervento economico di emergenza,di spesa e sgravi fiscali per un totale di 2,3 trilioni di dollari approvato circa una settimana fa dal Congresso. Lo ha riferito la Cnn, spiegando che la firma scongiura un nuovo shutdown ed estende miliardi di dollari inper l'emergenza coronavirus a milioni di persone. Il pacchetto, infatti, contiene 900 miliardi didiretti per il Covid e 1,4 trilioni per ladi spesa. "Nessuno pensa che questa sia unaperfetta, ma una grande maggioranza bipartisan riconosce l'enorme quantità di bene che potrà fare quando l'ha mandata sulla scrivania del presidente, gli americani hanno dovuto ...

