Usa | Trump firma nuovo pacchetto anti-Covid | intervento d’emergenza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Svolta in Usa, con Donaldcheil. Andiamo a vedere l’economico del tycoon per il paese. Gli Usa restano il paese più colpito dal-19, con oltre 19,2 milioni di casi e ben 333mila decessi causati dalla pandemia, ed adesso Donaldè finalmente pronto ad intervenire con aiuti L'articolo proviene da Inews.it.

Svolta in Usa, con Donald Trump che firma il nuovo pacchetto anti-Covid. Andiamo a vedere l'intervento economico del tycoon per il paese.Joe Biden sta per sfrattare Donald Trump dalla Casa Bianca, e tra chi non vede l'ora, non ci sono soltanto gli 81 milioni di elettori americani del leader Democratico.