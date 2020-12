USA, indice manifatturiero della Fed di Dallas scende 9,7 punti (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Positiva, anche se in leggero calo, l’attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di dicembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, è sceso a 9,7 punti rispetto ai 12 del mese precedente. L’indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è rimbalzato da 7,2 a 25,5, indicando un’accelerazione nella crescita della produzione. I nuovi ordini sono balzati a 17,8 punti (in crescita di 11 punti) così come il tasso di crescita dell’indice ordini è salito a 16,5 punti da 9,7. L’indice di utilizzo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Positiva, anche se in leggero calo, l’attività delle fabbriche nel Distretto dinel mese di dicembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’generale, elaborato dalla Federal Reserve di, è sceso a 9,7rispetto ai 12 del mese precedente. L’di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è rimbalzato da 7,2 a 25,5, indicando un’accelerazione nella crescitaproduzione. I nuovi ordini sono balzati a 17,8(in crescita di 11) così come il tasso di crescita dell’ordini è salito a 16,5da 9,7. L’di utilizzo ...

