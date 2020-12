Usa | Gramaglia spiega la partita a scacchi fra Casa Bianca e Congresso

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ci vediamo a Washington il 6 gennaio. Non mancate! Seguiranno informazioni”: è il tweet del presidente americano Donald Trump, che per le festività di fine anno si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. L’appuntamento è nel giorno in cui Trump avrebbe intenzione di sferrare l’ultimo affondo nel tentativo di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali. Il 6 gennaio infatti si riunirà in seduta plenaria ilche dovrà ufficialmente contare i voti dei grandi elettori, voti che hanno confermato la vittoria di Joe Biden. Trump, che si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, volerà in Georgia stasera per fare campagna elettorale a favore dei due senatori che corrono per i ballottaggi del 5 gennaio, decisivi per assegnare la maggioranza del Senato. Ad annunciarlo lo stesso presidente uscente che su Twitter parla di un “grande e ...