Usa | elezioni Senato | Trump annuncia comizio in Georgia il 4 gennaio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Washington, 28 dic. (Adnkronos) – Il presidente Donaldhato che la sera del 4, alla vigilia dei ballottaggi decisivi per il controllo del, terrà uninper sostenere i due candidati repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler. “Sarà un grande e fantastico. E’ molto importante per il nostro Paese che vincano”, ha dichiaratosu Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che la sera del 4 gennaio, alla vigilia dei ballottaggi decisivi per il controllo del Senato, terrà un comizio in Georgia per ...